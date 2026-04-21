ビリー・アイリッシュ（Billie Eilish）の最新ツアーを収めた映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D)』が、5月8日（金）に日米同時公開される。ジェームズ・キャメロンとビリー本人が共同監督を務め、3rdアルバム『HIT ME HARD AND SOFT』（2024年）ワールドツアーの模様を収録。このコンサートフィルムはいかにして完成したのか、その舞台裏に迫る。※ジャパンプレミア試写会、対象商品予約で