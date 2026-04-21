いつも自分にだけ厳しい、職場の美人なエリート上司。もし、その厳しい態度の裏に「尋常じゃないほどの好意」が隠されていたとしたら…？そんな全サラリーマンの妄想を具現化したかのような、最高にニヤニヤできる漫画『高嶺のハナさん』をご存知でしょうか？ 近寄りがたい「超バリキャリOL」の心の中は… ミツバチ製菓のトップエース、高嶺華（27）。美しきキャリアウーマンである彼女は、常にク