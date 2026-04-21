ファッションブランド「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」が、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたアイテムを5月1日（金）から発売する。LOWRYS FARM店舗および公式WEBストア「and ST」などで購入できる。LOWRYS FARMがサンリオキャラクターズとの人気コラボレーションアイテム発売今回はハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ウサハナなどサンリオの人気キャラクターが、夏らしい水着姿や日焼けデ