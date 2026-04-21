アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/21営業日時点＝ 上海ゴム 1.27％ 大連とうもろこし 0.95％ 上海異形鉄筋 0.76％ 上海重油 -0.23％ 大連ポリエチレン -0.3％ 上海銅 -0.34％ ＊数値は前日比％