GoPro MISSION 1シリーズ GoProは、海外で先行発表していたアクションカメラ「MISSION 1」を5月28日より順次発売開始する。価格は105,400円。「MISSION 1 PRO」と「MISSION 1 PRO ILS」は各122,600円で、MISSION 1 PROは5月28日より順次発売、MISSION 1 PRO ILSは秋頃発売開始予定。 新型の5,000万画素1インチセンサーを採用したアクションカメラ。光量が少なく撮影が難しいシーンでも、ノイズを抑えてデ