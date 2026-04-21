4月19日、約5年ぶりに“聖地”瑞穂スタジアムで、名古屋グランパスの試合が行われました。 【写真を見る】｢瑞穂は心の一部｣ レジェンド･ストイコビッチ氏も帰還 名古屋グランパスの“聖地”復活… 2点差跳ね返した“ネバーギブアップ”の精神 （サポーター）「聖地」「大事な場所なので、やっと戻ってこられた」 また、名古屋へ13年ぶりに帰ってきたのが、聖地・瑞穂で数々の歴史を作ってきたストイコビッチ