アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のきゃーたんこと齋藤樹愛羅が２１日までにＳＮＳを更新。お姫様ショットを披露しファンはくぎ付けになっている。２０枚目のシングル「劇薬中毒」のカップリングソングとなる「お姫様の作り方」でセンターを務める齋藤。インスタグラムに「お姫様の作り方ＭＶ１００万回再生ありがとうございますとっても嬉しいです自分のことを好きになれるような、頑張るみんなのお守りのような曲になり