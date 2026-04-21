職場に広がる生成ＡＩの存在は、利便性と同時に戸惑いももたらしている。業務効率の向上が語られる一方で、自分の役割や価値がどう変わるのか、現場で働く人々の認識は揺れている。株式会社ＵーＷＡが実施した調査によると、２０代から３０代の会社員のうち５１・６％が業務で生成ＡＩを利用している。調査は３３０人を対象にインターネットで行われた。未導入とする回答が４８・５％で最多だったものの、個人利用や部署単位で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 2. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 6. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 7. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 8. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 9. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 10. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 1. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 2. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 5. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 6. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 7. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 8. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 9. 男児遺棄「一番心配なことは」
- 10. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 1. 高市首相「全ては国民のために」
- 2. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 3. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 4. 男児は「お母さん大好きだった」
- 5. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
- 8. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 9. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
- 10. 愛子さまSPが8人に 増員の裏側
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 5. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 6. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 7. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 8. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 9. タイの「徴兵クジ」制度に異変
- 10. ChatGPT広告 公式に枠販売開始
- 1. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 2. UDトラックス 1万3千台リコール
- 3. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 4. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 5. 気温45度想定 新機能ウェア発表
- 6. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 7. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 8. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
- 9. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 10. リーマンショック再来の鍵はAI
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. ASUS ルーター新製品を発表
- 3. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 4. Bluetoothヘッドフォン買い替え
- 5. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 6. dポイントの不正利用防止 新機能
- 7. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 8. GitHubが2025年の透明性レポートを公開、削除されたプロジェクトは4万7228件で過去最高
- 9. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
- 10. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
- 11. 贅沢なハンドメイドRCAケーブルの世界。希少なVintageエナメル単線を使用
- 12. 僕らのインフラを守る新たな味方「太陽光発電飛行船」を紹介するぜ
- 13. 孫社長公認"ハゲの歌"に物議
- 14. 2017 Japan IT Week 春：楽しく飲んで楽しく充電！？宴会の「空き時間」をうまく活用したモバイルバッテリー貸出サービス「U4B Type-2」を紹介【レポート】
- 15. Apple、最新プラットフォーム「iOS 11」を9月19日に提供開始！iPhone 5s以降およびiPad 5以降、第6世代iPod touch以降で無料アップデート可能――iPhone 5・5cやiPad 4は対象外に
- 16. モトローラ、メタルボディーでデュアルカメラ搭載のSIMフリースマホ「Moto G5S Plus」を10月6日より順次発売！価格は4万1904円で、事前予約受付中
- 17. モトローラの防水・防塵に対応したSIMフリースマホ「Moto X4」を写真と動画で紹介！広角＋超広角レンズのデュアルカメラも搭載――ゲームパッドと360°カメラのMoto Modsも【レポート】
- 18. iOS 11.2.1リリース、HomeKit脆弱性に関連する不具合やauユーザー固有の問題を修正
- 19. バイトテロで伸びたサービスとは
- 20. [ナガコが見た！ミュージックビデオ日本史]Vol.10 多様な変革を遂げた2010年と2011年
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 4. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 5. 負傷の米投手 インスタで報告
- 6. 大谷ルールに「理解できない」
- 7. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 8. そっくりだ 村上と似ている選手
- 9. 元日本代表 今季で引退を発表
- 10. 未来 平本の復帰戦に痛烈皮肉
- 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 2. 京都遺体「ストーリ作りやめて」
- 3. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 4. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 5. 舞台『チェンソーマン』レゼ役は相馬結衣 セーラームーン役など2.5次元作品で活躍「本当に光栄」
- 6. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 7. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 8. くるまの「ヤッた日」永野把握?
- 9. 中居正広氏「再始動」の可能性か
- 10. 後輩とホテルへ「最低」夫に憤慨
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 4. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 5. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 6. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 7. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
- 8. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
- 9. そろそろジャケットを本格稼働
- 10. 無理なく続く美シルエット習慣