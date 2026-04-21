職場に広がる生成ＡＩの存在は、利便性と同時に戸惑いももたらしている。業務効率の向上が語られる一方で、自分の役割や価値がどう変わるのか、現場で働く人々の認識は揺れている。株式会社ＵーＷＡが実施した調査によると、２０代から３０代の会社員のうち５１・６％が業務で生成ＡＩを利用している。調査は３３０人を対象にインターネットで行われた。未導入とする回答が４８・５％で最多だったものの、個人利用や部署単位で