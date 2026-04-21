株式会社⼀ノ蔵が、２０２６年６⽉２０⽇（⼟）に「⼀ノ蔵⽥んぼの⽣き物調査」のイベントを開催する。このイベントでは、実際に⼀ノ蔵の⽥んぼの中に⼊り、どんな⽣き物がいるのか確かめながらお⽶作りと⽣き物たちの関係性を調査し、学ぶ体験ができ、⽥んぼでの調査後は、本社蔵に戻りスライドを使った生き物の説明や子どもたちによ