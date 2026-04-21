©️ABCテレビ ヒロインの“取り返しのつかないエラー（過ち）”をフォローしてきてくれた優しい恋人が、妻子持ちの不倫男だったとは……。ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第2話で、“衝撃の裏切り”が明らかになった。 【TVer】優しいイケメン恋人（藤井流星）、実は妻子持ち不倫男だった……。「めっちゃ残業するわりに給料全然一緒や