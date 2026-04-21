20日発生した、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震では、都内の高層ビルで長周期地震動を検知し、多くのエレベーターが一時停止しました。東京消防庁などによりますと、閉じ込められたケースはなかったということです。新宿の都庁第1本庁舎では、45階にある南北2つの展望室に向かうエレベーターが、揺れを検知し、乗客を降ろしたあと停止しました。当時展望室には約300人ほどがいて待機し、40分ほどで復旧したのち、地上へ降りた