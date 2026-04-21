11年前に起きた未解決事件で、新たな不審人物の映像が公開されました。この事件は2015年4月21日、神奈川・湯河原町で住宅が全焼し、この家に住む平井美江さん（当時66）が頭に包丁が刺さった状態で殺害されているのが見つかったものです。事件は未解決のまま11年を迎え、警察は21日、JR湯河原駅前のロータリーを歩く不審人物を捉えた映像を新たに公開しました。この人物は現場方向から歩いてきたあと、電車に乗って東京方面に向か