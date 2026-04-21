実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、よのき氏によるマンガ「鬼畜英雄」がセール価格で販売されている。 本作は魔界に転生して10年が経過した主人公・タカミチの活躍を描いた作品。魔界最強の大魔剣士である彼は、女性との行為によって強くなる「インキュバス」のスキルツリーを上げるために別世界へのゲートをくぐる。 Kindleストアでは本作の1巻から10巻までが3