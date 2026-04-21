「LINEマンガ」アプリ内のAIキャラクター会話機能「キャラチャット」の第2弾キャラクターとして、オリジナル作品『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）の橘蓮が追加された。 【画像】Z世代メロメロ？実装される「キャラチャット」の画面 「キャラチャット」は、AI技術を用いて人気作品のキャラクターと会話ができる機能。2026年2月の登場以降、Z世代のユーザーを中心に累計メッセ