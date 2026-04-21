西松屋チェーンがこの日の取引終了後、４月度（３月２１日～４月２０日）の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比１．０％増と、３カ月連続で前年実績を上回った。 客数が同２．８％増と伸長したことに加えて、気温の上昇に伴い春物衣料や夏物衣料の売り上げが伸長した。また、育児・服飾雑貨も好調に推移した。なお、全店売上高は同４．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS