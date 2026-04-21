セプテーニ・ホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年１２月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年１２月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象に、各種電子マネーに交換できる優待ポイントを一律で５５００円相当提供する。 同時に、２６年１２月期から中間配当を実施すると発表した。今期は従来、期末一括１８円を予定していたが、中間・期末各９円に変更する。なお