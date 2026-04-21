マイナビ出版の文芸レーベル「ファン文庫」が3月20日に創刊10周年を迎えたことを記念し、総額10万円分のデジタル図書カードが当たるキャンペーンを実施する。 【写真】マイナビ出版社長・角竹輝紀 霜月りつの「神様の用心棒」シリーズや、楠谷佑のデビュー作『無気力探偵』などを生み出してきた「ファン文庫」の創刊は2016年3月20日。「本とひと息、ちょっとほっこり。」をキャッチコピӦ