リヴァプールのハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが、同クラブとの契約延長を巡る交渉の状況について「心配はしていない」と語った。20日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。現在25歳のソボスライは、2023年7月にライプツィヒからリヴァプールに移籍した。リヴァプールでは加入当初から実力を発揮し、加入1年目の2023−24シーズンは公式戦45試合に出場して7ゴール5アシストを記録。昨季は公式戦49試合