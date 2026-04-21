【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月18日・19日に北海道のいわみざわ公園にて開催される『JOIN ALIVE 2026』（ジョインアライブ）第3弾出演アーティストが発表された。 ■第3弾出演アーティスト23組発表（うち14組は初登場） 今回は、あいみょん、シンガーズハイ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sのほか、初登場のAKASAKI、松下洸平、OddRe:、Kvi Baba、REJAY、原因は自分にある。など23組（うち14組は初登