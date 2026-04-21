本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMの2ヵ月連続特番の第2弾が、4月26日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。 ■束の間のオフタイムを過ごす本多大夢と浜川路己 オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、2025年5月に結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、同月に東京・有明アリーナで開催した初のショーケース『ROIROM debut showcas