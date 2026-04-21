21日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は907枚だった。うちプットの出来高が680枚と、コールの227枚を上回った。プットの出来高トップは4万500円の80枚（4円安106円）。コールの出来高トップは6万6000円の55枚（50円高430円）だった。 コールプット 出来高前日比