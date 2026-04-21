21日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は32枚だった。コールの合計出来高は9枚。コールの出来高トップは6万5000円の6枚（980円）だった。プットのの合計出来高は23枚。プットの出来高トップは5万円の15枚（120円安660円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格