SNSで接触した16歳未満の女性に金銭を渡してわいせつ行為に及び、その様子を撮影したなどとして不同意性交の疑いで2025年9月に逮捕された新潟市立中学校の中村岳教諭(36)が免職処分となりました。 新潟市教育委員会が21日、中村岳教諭(36)を免職処分にしたと発表しました。 市教委によりますと、中村教諭は被害女性2人に対し、16歳未満であることを知りながら、SNSで面会を要求し、金銭を介してわいせつ行為に及び、その