ミラノ･コルティナオリンピックの金メダリスト 深田茉莉選手（19）が、母校に凱旋しました。 【写真を見る】深田茉莉選手(19) ｢最近犬を飼い始めて…｣ ミラノ･コルティナオリンピックで金 母校凱旋で児童からの質問に…愛知･みよし市 愛知県みよし市の北部小学校を訪れた、深田茉莉選手（19）。ことし2月のミラノ･コルティナオリンピック、スノーボード女子スロープスタイルで冬季オリンピック日本女子史上最