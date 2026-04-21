香港メディアの香港01は20日、3月の訪日外国人客数が過去最多を記録し、香港人が21万6000人を占めた一方、中国人観光客は激減したと伝えた。日本政府観光局（JNTO）が15日に発表した3月の訪日外国人客数は361万8900人となり、前年同月比で3．5％増加した。3月としては過去最多となった。記事は、「3月下旬に始まった桜シーズンや、4月のイースター休暇が訪日客の増加を後押ししたとみられ、特に東アジアや東南アジア、さらに欧米各