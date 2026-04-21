海南省では2011年4月20日から離島免税政策が正式に実施されています。今年で15年目を迎える免税政策は、10回にわたりアップグレードを重ねてきました。免税枠を一人当たり年間5000元（約11万5000円）から10万元（約233万円）へ引き上げ、単一の「通関点での受け取り」から「郵送」「支払い時の受け取り」「海南島に戻った後の受け取り（海南島住民に対する優遇政策）」など複数の受取方法への拡大、取扱商品も35のカテゴリーから47