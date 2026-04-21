けさ発生した管制システムのトラブルの影響で、羽田空港を発着する便を中心に航空便の欠航や遅延が相次いでいます。きょう（21日）午前5時半ごろ、神戸市にある神戸航空交通管制部で管制システムにトラブルが発生し、その後、全国の管制システムでもトラブルが確認されました。この影響で羽田空港では一時、出発に制限をかけ、航空各社では羽田空港を発着する便を中心に欠航や遅れが出ています。全日空は30便が欠航（午後1時時点）