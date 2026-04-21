1979年に大規模な宅地開発が始まった横浜市緑区の霧が丘地区。開発から40年以上が経ち、地域の少子高齢化が進む一方、廃校になった小学校の校舎にインド系の国際学校が入ったこともあり、800人を超えるインド出身者が暮らしています。【写真を見る】インド出身者による、子供向けの英会話教室言葉や文化を超えてつながるその霧が丘地区の中心は分譲と賃貸、2000戸以上の「霧が丘グリーンタウン」ですが、5階建て集合住宅の1階にあ