俳優の星野真里（44）の長女・ふうかさん（10）のインスタグラムが20日に更新され、ふうかさんと元TBSアナウンサーで東京都議会議員の星野の夫・高野貴裕（46）がタレントの柳原可奈子（40）夫婦と柳原の娘たちと交流した様子が公開された。【動画】「みんな笑顔いいですね」ふうかさんと柳原可奈子親子の交流の様子投稿も高野が担当したとみられ、「一年ぶりに、柳原可奈子さんご家族と再会しました」とつづり、ふうかさんら