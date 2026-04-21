LDH JAPANは4月20日、公式サイトにて「LDH JAPAN所属アーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について」と題した声明を公開しました。【写真を見る】【 LDH 】所属タレントへの誹謗中傷・不確かな情報拡散に警告「厳正に対処」公式サイトで声明発表同社によると、最近SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されている