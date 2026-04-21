きょう21日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）では、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」を届ける。【番組カット】憧れからサーフィンも始めた…芸能界きっての木村拓哉ファン千葉県長生郡一宮町は、東京オリンピックのサーフィン競技会場に選ばれるなど、多くのサーファーが訪れるサーフィンの聖地。そんな町の海に現れたのはブラックマヨネーズの小杉竜一。芸能界き