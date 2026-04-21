8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が出演する『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜後11：56）の21日放送回では、お笑いコンビ・チョコレートプラネットと“世界一飛ぶ紙飛行機づくり”に挑戦する。【番組カット】ちょっぴりセクシーな表情とポーズの篠塚大輝＆原嘉孝&チョコプラ同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦