重症化すると40度近い高熱や、広い範囲に発疹が出たりする「はしか」。感染者数は4月21日時点で、去年1年間の数を上回る299人となりました。東京では、今年初の学年閉鎖も起きています。感染拡大の原因と予防法について、感染症の専門医、寺嶋毅氏に聞きます。【写真を見る】感染力“インフルの10倍”「はしか」全国で急増ワクチン接種の効果は【ひるおび】小学校で学年閉鎖若い世代に多い理由はー新宿区内にある小学校で、「