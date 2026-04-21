女優の田中麗奈（45）が21日、都内でNHKドラマ10「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（28日スタート、火曜後10・00）の会見に出席した。原作は町田そのこ氏の「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」。脚本は根本ノンジ氏が担当する。北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく物語。田中演じる中尾光莉はコンビニでパートとして働き