広島市安佐南区の路上で何者かに液体をかけられ、けがを負った男が、特殊詐欺の「受け子」だったとして詐欺容疑で逮捕された事件で、男が安佐南署の調べに対し「回収役に現金を渡した後に液体をかけられた」と説明していることが２０日、同署幹部への取材で分かった。成分分析の結果、液体には劇物の「トルエン」が含まれていたという。同署によると、男は大阪市西成区の職業不詳（６９）。１６日に広島市安佐南区の飲食店で、