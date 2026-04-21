羽田空港の航空局管制システム障害が21日に発生し、芸能界などで影響が相次いだ。元AKB48でタレントの高橋みなみはXで「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりました」とイベントが延期になったことを報告。羽田空港で立ち尽くす自身の写真も公開し、「楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ありません！」と謝罪した。お笑い