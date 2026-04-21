現役アナウンサーが婚活アドバイザーとの面談に臨み、「“電柱女”は結婚できない」と慎重な姿勢を指摘される場面があった。【映像】「なんでいつも判断を…」 現役アナ涙の先行シーン4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚