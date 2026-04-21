4月20日、モデルで女優の三吉彩花が自身のInstagramを更新し、大胆なタトゥーを施した背中を公開した。6月18日に30歳を迎える節目を目前に控えた投稿であり、新たな決意を示すものとして注目を集めている。三吉は複数の写真を投稿し、首元から腰にかけて広がる青い花のタトゥーを披露。尾てい骨付近には“1351”とみられる数字も刻まれており、その意味については明かされていない。滑らかな背中に大胆に刻まれたタトゥーは、