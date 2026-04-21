女優の川口春奈がおこなった “役作りのための減量” が波紋を広げている。「4月17日、川口さんが10月2日公開の映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』で主演を務めることが公表されました。本作は、大腸がんをわずらいながら子どもを産む決断をし、24歳で亡くなる妻と、それを支える夫を描く作品です。病気をわずらった役作りのため、川口さんは約2カ月で10kgの減量をおこなったのです」（スポーツ紙記者）注目