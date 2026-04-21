日差しが暖かくなり、シャツがコーデの主役になる季節がやってきました。大人のデイリーカジュアルに盛り込むなら、涼しげな印象で知的なムードも漂うブルーのシャツが正解かも。いつもシンプルなワンツーになりがちという人は、【グローバルワーク】の40代スタッフさんによる着こなし術を真似してみて。この春はひとワザきかせたレイヤードスタイルで、ワンランク上のおしゃれを