猫が『隠れてご飯を食べる』ときの心理4つ 猫がご飯を隠れるようにして食べる行動には、いくつかの理由があります。ただの気まぐれではなく、不安や環境の影響が関係していることも少なくありません。まずは、それぞれ考えられる理由を解説します。 1.警戒心 猫が隠れてご飯を食べようとする理由として、まず考えられるのは警戒心です。猫は野生の名残で、食事中に無防備になることを本能的に避けようとします。