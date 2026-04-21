今日4月21日、気象庁は、最新の3か月予報(5月〜7月)を発表しました。気温は全国的に平年より高く、例年より速いペースで暑さが厳しくなるでしょう。一方、降水量は全国的に平年並みの予想で、梅雨の大雨には例年通り警戒が必要です。全国的に降水量は平年並み梅雨はいつも通り大雨警戒今日4月21日、気象庁は、最新の3か月予報(5月〜7月)を発表しました。今年2026年の5月から7月は、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強く、偏