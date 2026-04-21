映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、仏人ミュージシャンの恋人タンギー・デスタブルとの間に、第3子を授かったことを公表した。【写真】第3子妊娠のナタリー・ポートマン、大きなお腹を包むコート姿ナタリーは現地時間4月17日公開の米Harper’s BAZAARのインタビューで、タンギーとの間に3人目となる子どもを授かったことを認め、「タンギーも私も興奮しています。