◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝４月２１日昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は１９日に現地入り。この日はオールウェザーコースをキャンターで１周半したのち、パドックでスクーリングを行った。香港ジョッキークラブによると、岡田助手は「輸送による疲労から回復したようだったので、今日はいつもより少し