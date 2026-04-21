２０日、新製品発表会で紹介されたスマートフォン「Ｐｕｒａ９０」。（広州＝新華社記者／王瑞平）【新華社広州4月21日】中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は20日、広東省広州市で新製品発表会を開き、スマートフォン「Pura90」シリーズのほか、スマートウオッチやスマートグラス、独自OS「鴻蒙（ホンモン、Harmony）」を搭載したパソコンなどを発表した。２０日、新製品発表会の会場。（広州＝新華社記者／王瑞平）２