先週末のFNN世論調査の結果は大変興味深かった。質問の設定が良かった。憲法改正のたたき台として自民党がまとめた4項目について個別の賛否を聞いているのだが、筆者は大手メディアの調査では初めて見た。憲法への自衛隊明記は約6割賛成4項目のうち最も賛成が多かったのが「教育の充実」の83.3％だった。これは教育の無償化など「経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保する」ということなので、反対が少なかったのだろう。