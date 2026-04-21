2015年4月21日、神奈川県湯河原町の住宅で、66歳の女性が頭に包丁が刺さった状態で殺害されているのが見つかった。警察は、湯河原駅に現れた黒づくめの不審な人物の写真や動画を公開して情報提供を呼びかけているが、発生から11年が経過した今も、いまだ犯人は見つかっていない。 遺体の右の額に包丁が事件が発覚したきっかけは、住宅火災だった。2015年4月21日午前6時頃、湯河原駅のホームにいた人から、「窓から煙が出てい