環境省は、南米原産で強い毒をもつヒアリについて、2025年度は国内での確認件数が過去最多だったと発表しました。ヒアリは強い毒をもち、刺されると強い痛みとアレルギーをひき起こすおそれがある上、増殖した場合、生態系に重大な被害が生じる懸念があるため、特定外来生物の中でも「要緊急対処特定外来生物」に指定されています。環境省によるとヒアリの確認件数について、2025年度は、調査を始めた2017年度以降で過去最多となる