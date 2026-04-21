宮城・大崎市の東北自動車道で、道路工事のため停車していたトラックに別のトラックが追突し、近くで作業をしていた女性が死亡しました。警察によりますと、20日午後4時半ごろ、大崎市古川宮沢の東北自動車道上り線で、道路工事のため路側帯に停車していたトラックに5トントラックが追突しました。この事故で、停車していたトラックの近くで作業をしていた多賀城市の会社員・高村美紀さん（55）が巻き込まれ、全身を強く打つなどし