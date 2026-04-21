羽田空港の管制でシステムトラブルが発生し、飛行機の発着ができなくなり、欠航と遅延が発生した。 国土交通省によると、21日午前7時すぎ、羽田空港の管制でシステムトラブルが発生。飛行機の発着ができなくなり、羽田空港では正午時点で170以上の便に欠航や遅れが発生した。 システムの不具合の影響は全国の空港に広がっていて、成田空港でも出発便に遅れが生じている。 日本航空では16時以降の出発便の搭乗手続きを中断し